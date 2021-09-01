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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تنظم اليوم (2 سبتمبر 2021) بمدينة طشقند في أوزبكستان، منتدى القطاع الخاص، تزامنا مع انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، تحت شعار «التصدي والدعم والإنعاش: بناء القدرة على الصمود وتحقيق الازدهار للجميع في مرحلة ما بعد الجائحة». ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أنشطة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وخدماته ومبادراته في الدول الأعضاء، حيث يستعرض الفرص والتحديات التي تواجه ممارسة الأعمال بمختلف أنواعها في الدول الأعضاء.



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