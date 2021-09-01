الاقتصاد

وزارة الموارد

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- بواسطة أيمن الوشواش - ترشحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى نهائي جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2021، حيث تعد جوائز تجربة العميل الدولية أكبر محفل دولي يحتفي بإنجازات المشاركين في تحسين تجارب العملاء والمنافسة على 15 فئة تغطي جميع الجوانب الخاصة بتقديم تجارب العملاء، إذ يتم تقييم المشاركات الأولية بناء على الوثائق والبيانات، التي تقدمها كل جهة، واعتماد ترشحها للنهائيات والتي تتم فيها مواجهة لجان التحكيم المتخصصة لتقييم المشاركين وتحديد الفائزين.

وشاركت الوزارة لهذا العام في فئة «التغيير والتحول في الأعمال لمركزية العميل»، وفئة «العميل صميم كل شيء» من خلال برنامج التحول في تجربة العميل الذي بدأت فيه الوزارة منتصف العام الماضي.

يذكر أن الوازرة تمكنت من الفوز بجائزتين خلال مشاركتها العام الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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