شكرا لقرائتكم خبر وزارة الموارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشاركت الوزارة لهذا العام في فئة «التغيير والتحول في الأعمال لمركزية العميل»، وفئة «العميل صميم كل شيء» من خلال برنامج التحول في تجربة العميل الذي بدأت فيه الوزارة منتصف العام الماضي.
يذكر أن الوازرة تمكنت من الفوز بجائزتين خلال مشاركتها العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الموارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.