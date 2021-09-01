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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت غرفة تبوك لقاء مفتوحا مع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، جمع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب المنشآت ورجال وسيدات الأعمال بالمنطقة بشأن الالتزام البيئي وتطبيق نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحضور عدد من قيادات المركز ومدير عام المركز بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر البلوي. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد مع المحاور ذات العلاقة بالبيئة والخدمات التي يقدمها المركز في مجالات حماية البيئة وسبل الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير العمل البيئي. واستعرض المهندس الغامدي مبادرات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وأهدافها الاستراتيجية.

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