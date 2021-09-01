شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 1-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 1-9-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 741.125 مليار جنيه.

إيقاف تداول 19 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الدلتا للسكر، الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر للأومنيوم، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المتحدة للإسكان والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية للمحابس، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، كونتكت المالية القابضة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، اودن للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، أكتوبر فارما، مصر للأسمنت-قنا. إيقاف تداول 19 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الدلتا للسكر، الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر للأومنيوم، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المتحدة للإسكان والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية للمحابس، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، كونتكت المالية القابضة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، اودن للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، أكتوبر فارما، مصر للأسمنت-قنا.

البورصة تربح 8.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 741.125 مليار جنيه. البورصة تربح 8.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 741.125 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 411.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.3 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.23%، والعرب على 4.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 17.9 مليون جنيه، 719.5 ألف جنيه، 46.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 13.9 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 32.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26%، ليغلق عند مستوى 11283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2513 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 13666 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 4416 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3001 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4015 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 4084 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1089 نقطة.

وصعدت أسهم 134 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 104.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 9.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.527 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.78%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 18.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.16%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 40.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.95%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 16.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.95%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.403 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.78%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 22.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.78%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 46.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.51%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 66.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.33%.