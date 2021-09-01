شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأسترالي بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتي سجلت نموا اعلى من التوقعات في الربع السنوي الثاني من العام الجاري.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي في أستراليا سجلت نموا بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني بينما أشارت توقعات المحللين إلى تحقيق نمو بنسبة 0.5%.



كانت بيانات قد أظهرت أمس أن مؤشر موافقات بناء المنازل في أستراليا انخفض بنسبة 8.5% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى تراجع بنسبة 5%.



وسجل الحساب الجاري في البلاد فائضا بحوالي 20.5 مليار دولار أسترالي دون توقعات بتحقيق فائض قدره 21.5 مليار دولار.



ومن المنتظر صدور تقرير الوظائف الشهري عن أغسطس/آب في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.7376، وسجل أعلى سعر عند 0.7385 وأقل سعر عند 0.7307.