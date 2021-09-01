شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 1-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 1-9-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 741.125 مليار جنيه.



إيقاف تداول 19 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الدلتا للسكر، الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر للأومنيوم، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المتحدة للإسكان والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية للمحابس، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، كونتكت المالية القابضة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، اودن للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، أكتوبر فارما، مصر للأسمنت-قنا. إيقاف تداول 19 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الدلتا للسكر، الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر للأومنيوم، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المتحدة للإسكان والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية للمحابس، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، كونتكت المالية القابضة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، اودن للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، أكتوبر فارما، مصر للأسمنت-قنا.

البورصة تربح 8.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 741.125 مليار جنيه. البورصة تربح 8.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 741.125 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 411.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.3 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.23%، والعرب على 4.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 17.9 مليون جنيه، 719.5 ألف جنيه، 46.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 13.9 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 32.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26%، ليغلق عند مستوى 11283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2513 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 13666 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 4416 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3001 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4015 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 4084 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1089 نقطة.

وصعدت أسهم 134 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، سي أي كابيتال الفابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، 250 ألف سهم، 12.7 مليون سهم، 30 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 160 ألف سهم، 464.4 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك كريدي أجريكول مصر، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية 148.9 ألف سهم، 9800 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 12.3 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 141.2 ألف سهم. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، سي أي كابيتال الفابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، 250 ألف سهم، 12.7 مليون سهم، 30 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 160 ألف سهم، 464.4 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك كريدي أجريكول مصر، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية 148.9 ألف سهم، 9800 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 12.3 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 141.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير 25875 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة تعليم لخدمات الإدارة 30075 سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 50 ألف سهم.

كما أعلنت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بيع شركة دراية المالية مساهمة مقفلة عدد 105.3 ألف سهم بسعر 4.6 جنيه بقيمة إجمالية 484.3 ألف جنيه، لتنخفض نسبة مساهمتها من 10.79% إلى 9.25%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر، شراء المساهم إبراهيم عبد المنعم النحاس عدد 4.9 مليون سهم بسعر 0.85 جنيه بقيمة إجمالية 4.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 1.17% إلى 2.04%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.