شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك+ تتفق على إبقاء سياسة الإنتاج بلا تغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أوبك+ تتفق على إبقاء سياسة الإنتاج بلا تغيير.

وفى وقت سابق ذكرت النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية، أن أحدث تقديرات منظمة أوبك تشير إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر يوليو 2021 إلى 73.53 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 2.3 % مقارنة بالشهر السابق.

كما تشير توقعات المنظمة إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2021 إلى 65.49 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 57.9 % مقارنة بعام 2020.