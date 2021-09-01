شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: الإسكان والزراعة تبحثان حل التشابكات والتداخلات بين جهات الولاية المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "موقع الخليج 365" اليوم الأربعاء 1-9-2021 مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة، ومن أهمها إعلان وزارة البترول عن خطتها للتعاون مع بعض الجهات للانتشار السريع لمحطات الغاز، وكذلك اجتماع جمع بينى وزير الإسكان ووزير الزراعة لمناقشة حل كافة التشابكات بين الوزارتين، بالإضافة إلى عدد من الأخبار المحلية والدولية وهى..

البترول: خطة متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات للانتشار السريع لمحطات الغاز

قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق بتفقد عدد من محطات الوقود وأعمال الإنشاءات الجارية في محطات تموين السيارات بالغاز التابعة لتشيل أوت شملت محطات ماكسيم ومدينتى ومحور سعد الشاذلى وكايرو فستيفال بالقاهرة الجديدة.

وأكد الملا خلال الجولة أن وزارة البترول تنفذ خطة متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في إطار خطة للانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز كوقود في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات بهدف الوصول بعدد المحطات التي تقدم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية

الإسكان والزراعة تبحثان حل التشابكات والتداخلات بين جهات الولاية المختلفة

تبحث وزارتى الإسكان والزراعة، كيفية حل التشابكات والتداخلات بين جهات الولاية المختلفة على الأراضى، والتنسيق بين تلك الجهات، وسبل تعظيم الاستفادة من أراضى الدولة، واستغلالها بالشكل الأمثل، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وممثلى وزارتى الدفاع والتنمية المحلية، وعدد من الهيئات صاحبة الولاية على الأراضى، ومسئولى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس شركة هواوي العالمية لبحث سبل التعاون

استقبلت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السيد هو تاو نائب رئيس شركة هواوي العالمية، والوفد المرافق له، بحضور أحمد كمالي نائب الوزيرة، خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث سبل التعاون حول توطين التكنولوجيا ورفع كفاءة الشباب والنساء من خلال التدريب اللازم.

تشغيل 3حضانات نموذجية جديدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة سكان "حدائق أكتوبر".

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه جارٍ تشغيل 3 حضانات نموذجية جديدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة سكان المدينة، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم مقار الحضانات لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على توفير كافة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين لا سيما بالمناطق الحديثة.





خطة لتوصيل خدمات الإنترنت لـ40 موقعا ومتحفا أثريا

عقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع بعض قيادات الوزارتين لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين، فى نوفمبر الماضى، وللتأكد من سير العمل وفقا للخطة الزمنية المحددة والعمل على تذليل العقبات التى قد تواجه إتمام التنفيذ.





بدء تطبيق تخفيضات جمركية تشمل 3400 سلعة للصادرات المصرية لدول الميركسور

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بدء تطبيق تخفيض جمركى لـ6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور اعتباراً من يوم غد الثانى من شهر سبتمبر 2021 وذلك فى اطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع والذي يضم كل من البرازيل والارجنتين واروجواي وباراجواي، مشيرةً إلى أن أهم بنود هذه السلع والواردة بالقائمتين الثالثة والرابعة من الاتفاق تتضمن الوبريات والمنسوجات والسلع الهندسية والزجاج والكريستال.

"سلامة الغذاء": زيادة الصادرات الغذائية لـ3.46 مليار جنيه هذا العام

أكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن ما تم تحقيقه فى الصادرات الغذائية سواء طازجة خضار وفاكهة أو المصنعات الغذائية أعلى من أى سنة قبل ما تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء الرقابة على الصادرات الغذائية.

"التعاون الدولى" تنظم منتدى التمويل الإنمائى بمشاركة المؤسسات الإقليمية

تُطلق وزارة التعاون الدولي يومي 8 و9 من سبتمبر، منتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى بمشاركة العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وممثلي دول قارة أفريقيا والمنطقة، فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.