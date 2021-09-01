شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة ترفع دعوى لمطالبة أمانة منطقة الرياض بتعويض قيمته 15.6 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن قيدها دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد أمانة منطقة الرياض، للمطالبة بالتعويض عن الإضرار التى لحقت بالإعمدة الإعلانية المملوكة لها والتى تمت إزالتها من قبل المدعى عليها بطريقة أدت إلى حدوث الإضرار بها.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنها تطالب بالتعويض بمبلغ 15.637 مليون ريال بالإضافة إلى مبلغ نسبة 10% من قيمة ما يقضي به كأتعاب محاماه.

وقالت الشركة، إنه لايمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي لهذه القضية، علماً بأنه سيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 11.5 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 4.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض مُجمل الربح نتيجة لإختلاف موسم التوريد إلى المدارس حيث تم خلال الربع المماثل من العام السابق التوريد لعدد كبير منها قبل تطبيق نسبة ضريبة القيمة المضافة الجديدة، وقد تم مقابلة هذا الإنخفاض جزئياً بإرتفاع مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب 2.3 مليون ريال بعد فتح الفروع الجديدة فى المطارات، إضافة إلى إن الفترة المماثلة من العام السابق تضمن إغلاق الفروع ضمن الإجراءات الإحترازية لمكافحة إنتشار فيروس كوفيد 19.