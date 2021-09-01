شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق جدوى ريت السعودية" يُمدد اتفاقية بيع وشراء عقار بوليفارد الرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن توقيع صندوق جدوى ريت السعودية ملحق لاتفاقية بيع وشراء عقار مجمع بوليفارد الرياض، حيث تم الاتفاق بموجبه على تمديد الإتفاقية لمدة 60 يوماً إضافية تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة الأصلية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأثر المالي للصفقة موضوع الاتفاقية لم يتغير بناءً على التمديد المشار إليه في هذا الإعلان.

وبحسب البيان، ستقوم شركة جدوى للاستثمار بالإفصاح عن أي تطورات تخص هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 27037 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2021، علماً بأن المصاريف الإجمالية بلغت 28.9 مليون ريال.

وقام الصندوق بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني من العام 2021، بقيمة 31.6 مليون ريال سعودي، بقيمة ربح موزع لكل وحدة (يبلغ 0.20 ريال، وبنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 2%.