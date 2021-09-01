شكرا لقرائتكم خبر عن نهى سليماني عضواً منتدباً لـ "الكابلات السعودية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكابلات السعودية عن تعيين الأستاذة نهى عبدالغني سليماني ، عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)، كعضو منتدب للشركة وتعديل صفة العضوية لتكون عضواً تنفيذياً إعتباراً من تاريخ 2 سبتمبر الجاري، حتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 13 يناير 2024.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، عن استقالة الأستاذة نهى عبدالغني سليماني من رئاسة لجنة المراجعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 19.18 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 16.58 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعزت الشركة التغير في صافي الخسارة خلال الربع الثاني مقارنة بصافي الخسارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بصفة اساسية إلى انخفاض حجم المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وانخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وارتفاع حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وتراجعت المبيعات إلى 105.2 مليون ريال خلال الربع الثاني، مُقابل مبيعات بلغت 204.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.