شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "بدجت السعودية" تبدأ توزيع أرباح بـ 42.7 مليون ريال في 20 سبتمبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت"، عن بدء توزيع أرباح نقدية بقيمة 42.7 على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.6 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية تبلغ 6%.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 89 مليون ريال، موزعة على عدد 71.2 مليون سهم، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبما نسبته 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 56.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 22.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى تحسن ايرادات التأجير قصير الأجل في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والتي كانت منخفضة بسبب التأثر بالإغلاق الكلي والجزئي المتعلق بجائحة كورونا.