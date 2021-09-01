شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يرتفع بأكثر من 2% وسط انخفاض الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن التفاؤل العالمي حيال تعافي الاقتصاد الأمر الذي ينعكس إيجاباً إزاء الطلب على السلع.



وكانت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من فيروس كورونا.



ومن جانبه، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بأن البنك المركزي ربما يقلص مشترياته من الأصول قبل نهاية العام الجاري، لكن هذه الخطوة لن تعني أي استعداد لرفع معدل الفائدة من المستوى الحالي.



هذا، ويتوقع محللون ارتفاع الطلب على السلع والمعادن من بينها النيكل لا سيما بعد اكتشاف إمكاناته في تصنيع البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية بالإضافة إلى استخداماته في صناعة الصلب.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 19362.8 دولار للطن.