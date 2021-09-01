شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بأولى جلسات سبتمبر باستثناء هبوط "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر سبتمبر، باستثناء هبوط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.15%، وتصدر القطاعات المرتفعة السياحة والترفيه بنسبة 2.38%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.25%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.56%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.55%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.43%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.26%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.19%، 1.16%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.97%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.95%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.91%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.87%، وصعد قطاعي العقارات والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.59%، 0.55%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.1%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 741.125 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 411.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.3 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.23%، والعرب على 4.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 17.9 مليون جنيه، 719.5 ألف جنيه، 46.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 13.9 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 32.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26%، ليغلق عند مستوى 11283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2513 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 13666 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 4416 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3001 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4015 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 4084 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1089 نقطة.

وصعدت أسهم 134 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.