شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصتي السعودية وأبو ظبي بأولى جلسة في سبتمبر.. وصعود دبي والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر سبتمبر، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.08% خاسرًا 8.70 نقطة ليغلق عند مستوى 11310.54 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.46% خاسرًا 35.31 نقطة ليغلق عند مستوى 7649.31 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.374 تريليون درهم.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.47% رابحًا 13.63 نقطة ليغلق عند مستوى 2916.60 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.92% رابحًا 15.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1660.50 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% خاسرًا 8.70 نقطة ليغلق عند مستوى 11310.54 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.06% خاسرًا 15.39 نقطة ليغلق عند مستوى 24438.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 166.6 مليون سهم بقيمة 6.3 مليار ريال.

وهبطت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.37%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.1%، ثم قطاعي التأمين وإنتاج الأغذية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 3.13%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.43%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.99%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.51%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.49%.

وقفز 109 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شمس" بنسبة 10%، ثم سهم "تنمية" بنسبة 5.18%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 5.17%، وتراجع 85 سهمًا على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 2.36%، ثم سهم "زين السعودية" بنسبة 2.35%، ثم سهم "جرير" بنسبة 2.03%، فيما تصدر سهم "تنمية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 352.2 مليون ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيكما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.46% خاسرًا 35.31 نقطة ليغلق عند مستوى 7649.31 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.374 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 225.9 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار درهم عبر تنفيذ 7044 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 5.38%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 3.24%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 2.62%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.87%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.26%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة العين الأهلية للتأمين" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 14.76%، ثم سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 10.17%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 9.79%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 6.42%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 6.31%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 306.6 مليون درهم.





بورصة دبيفيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.47% رابحًا 13.63 نقطة ليغلق عند مستوى 2916.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 170 مليون سهم محققة ما قيمته 251.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 6739 صفقة لعدد 30 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.31%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.02%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.1%.

وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.67%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.77%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم شركة الفرودس القابضة بنسبة 4.59%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.84%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 23.9 مليون ورقة بقيمة 101.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.42%.





بورصة البحرينكما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.92% رابحًا 15.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1660.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 68.91% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.22%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 54.09% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.18، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%.

فيما تراجعت أسهم المصرف الخليجي التجاري، مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.43%، 0.45%، 0.20%، 0.17%، على التوالي.

بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحًا 26.51 نقطة ليغلق عند مستوى 6813.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.41% رابحًا 30.65 نقطة ليغلق عند مستوى 7462.21 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% رابحًا 17.74 نقطة ليغلق عند مستوى 5525.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.39% رابحًا 22.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5824.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 281.6 مليون سهم بقيمة 48.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.2 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.31%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.64%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.86%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.8%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.71%، 0.69%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.35%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.62%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.88%، ثم قطاعي الطاقة والاتصالات بنسبة 0.29%.