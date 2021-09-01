شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة و"ناسداك" عند مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء وسجل "ناسداك" مستوى قياسيا جديدا مع انتظار الأسواق لتقرير الوظائف الشهري.



وأظهرت بيانات "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 374 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 640 ألف وظيفة.



يأتي ذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري عن أغسطس/آب في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.



تجدر الإشارة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" صرح بأن البنك المركزي ربما يقلص مشترياته من الأصول قبل نهاية العام الجاري، لكن هذه الخطوة لن تعني أي استعداد لرفع معدل الفائدة من المستوى الحالي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 43 نقطة) إلى 35317 نقطة، وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 4529 نقطة، في حين وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 84 نقطة) إلى 15343 نقطة.