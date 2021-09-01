شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء التباعد عبر رحلات الطيران الداخلية بالسعودية اعتباراً من اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق الأول من سبتمبر 2021، سريان قرار هيئة الطيران المدني في السعودية، المتضمن إمكانية استخدام الناقلات الجوية الوطنية، للسعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية.

ويشترط أن يكون جميع الركاب مكتملي التحصين بجرعتين، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح التي تتضمن الفئة العمرية أقل من 12 عاماً، أو الحالات الصحية المستثناة وفقاً لما تصدره الجهات الصحية المختصة، بحسب موقع قناة "العربية".

وأكدت الهيئة على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة، والحث على تطهير اليدين وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة ببرتوكولات الطيران الداخلي والدولي الصادرة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

يذكر أن هيئة الطيران المدني في السعودية، أعلنت حين عودة الطيران بعد توقفها نظير تفشي فيروس كورونا، عن تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات، عبر منع الجلوس في المقعد الأوسط كإجراء احترازي.

ومؤخرا، كانت الهيئة أكدت أنه وبالتنسيق مع وزارة الصحة وبناء على طلب بعض الناقلات الجوية الوطنية، الموافقة على إمكانية استخدامها السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية.

وأوضحت الهيئة في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، أن يشترط أن يكون جميع الركاب مكتملي التحصين بجرعتين، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية أقل من 12 عاما) أو الحالات الصحية المستثناة وفقاً لما تصدره الجهات الصحية المختصة في المملكة.