شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بأولى جلسات سبتمبر.. و8.1مليار جنيه مكاسب سوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 741.125 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26%، ليغلق عند مستوى 11283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2513 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 13666 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 4416 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3001 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4015 نقطة.