شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بالجامعة الأمريكية: العاصمة الإدارية ستحول القاهرة لمركز رائد بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ريم عثمان، أستاذ الإدارة والمالية العامة بالجامعة الأمريكية وأستاذ زائر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمدير التنفيذى لمركز الشرق الأوسط للتدريب، اليوم الأربعاء، إن العاصمة الإدارية الجديدة تهدف إلى تحويل القاهرة لمركز اقتصادى وسياسى رائد على مستوى العالم والشرق الأوسط.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الاقتصادى الأول لمشروعات العاصمة الإدارية، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمقام بأحد المشروعات السياحية الجديدة في غرب بورسعيد، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستلبي طموح الشعب المصري في توفير بنية تحتية على أحدث النظم العالمية، ومواجهة الزيادة السكانية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وأشادت بإنشاء العاصمة بفكر استثماري دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية، مؤكدة على أن هذا تأكيد على الفكر العبقري الذي يدير به الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة المصرية.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بأهمية مشروع العاصمة الإدارية، وإلقاء الضوء عليه للمساعدة على جذب الاستثمار به عن طريق طرح دراسات جدوى للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن شرح الإنجازات المحققة فعليًا خلال الثلاث سنوات الماضية، بجانب إقامة معرض عقاري لمدة 3 أيام بمشاركة نخبة من خبراء التطوير العقاري من كبرى شركات الرائدة في المجال العقاري بمصر، لعرض ملفات استثمارية قوية بمشروعات العاصمة على رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والملحقين التجاريين، بالإضافة إلى عرض تلك الدراسات والمشروعات على رؤساء مجالس إدارات شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض.