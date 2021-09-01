شكرا لقرائتكم خبر عن 161 % زيادة فى عدد صفقات بورصة دبى بعد إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول والان مع تفاصيل الخبر
ووصلت نسبة الزيادة في عدد الصفقات اليوم إلى 146% قياساً إلى متوسطها اليومي منذ بداية العام الجاري والبالغ 2740 صفقة.
وأضاف المؤشر العام للسوق 13.6 نقطة إلى رصيده خلال جلسة اليوم بنسبة 0.50% لتصل نسبة ارتفاعه منذ بداية العام إلى 17%.
وجاء قرار السوق بإلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول في إطار مبادراته العديدة الرامية إلى تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية السانحة التي يوفرها عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول والمنتجات المالية.
وتعكس الزيادة الفورية في عدد الصفقات إدراك الشرائح المستهدفة من هذه المبادرة لأثرها الإيجابي في خفض كلفة الصفقات وبالتالي تعظيم العائد المحتمل تحقيقه للمستثمر من إنجازها.