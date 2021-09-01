شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 72.10 دولار لبرنت و 68.96 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم ، 72.10 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجل لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.96دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم شهدت انخفاضا طفيفا وذلك بعد أن أظهرت تقارير أمريكية انخفاض مخزونات الخام خلال الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع .

وسجلت أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية أكبر مكاسب أسبوعية وذلك منذ شهر يونيو 2020 بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت بنسبة 11.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 10.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.