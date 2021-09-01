شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بنسبة بلغت -0.36% ليخسر السهم نحو 32 سنت ويستقر على سعر 89.13 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 86.78، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 91.10.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه