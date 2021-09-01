شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي ينزل من أعلى مستوياته على الإطلاق – تحليل – 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة أدوبي سيستم (ADBE) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وأيضاً يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -0.34% ليخسر السهم نحو -2.29 نقطة ويستقر على سعر 663.70 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 648.58، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 670.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه