شكرا لقرائتكم خبر عن جلعاد يعزز من مكاسبه – تحليل – 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة جلعاد (GILD) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 1.07% بما يعادل 77 سنت ليستقر على سعر 72.78 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليكون ما يسمى بالدايفرجنس الإيجابي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 71.11، ليستهدف مستوى المقاومة 74.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد