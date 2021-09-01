شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل – 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة إيه إم دي (AMD) في آخر جلساته، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -0.54% بما يعادل 60 سنت ليستقر على سعر 110.72 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاعا السهم خلال تداولاته القادمة على المدى القصير، طيلة ثبات الدعم 102.00، ليستهدف مستوى المقاومة 122.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه