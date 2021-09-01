شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون في طريقه لإغلاق فجوة سعريه – تحليل – 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة أمازون (AMAZON) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.44% بما يعادل 49.22 نقطة ليستقر السهم على سعر 3,470.79 دولار، وذلك ليحاول السهم إغلاق فجوة سعريه هابطة كان قد صنعها في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية).

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 3,389.00، ليستهدف مستوى المقاومة 3,576.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد