شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي واضح ليقترب من اختبار الدعم المحوري 71.20، ولا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بالاعتماد على الثبات فوق المستوى المذكور، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ باختراق 72.75 لتأكيد التوجه نحو 74.65 كمحطة تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.00 والمقاومة 73.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد