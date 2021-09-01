شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب أدنى مستوى فى 4 أسابيع قبل بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، بالقرب من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، فى ظل استمرار تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول " فى مؤتمر جاكسون هول ،والتي قلصت من احتمالات قرب رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور عديد البيانات الاقتصادية الهامة من واشنطن ،خاصة عن وظائف القطاع الخاص وعن قطاع الصناعات التحويلية.

انخفض مؤشر الدولار قرابة 0.1 % إلى مستوى 92.62 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.67 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.78 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 92.40 نقطة.

قال جيروم باول فى "مؤتمر جاكسون هول" الأسبوع الماضي إنه قد يكون من المناسب البدء فى تقليص وتيرة شراء السندات هذا العام ،مع وضع حالة سوق العمل العامل الحاسم فى ذلك.

وأضاف باول إن تلك الخطوة لن تشير بشكل مباشر إلى رفع سريع فى معدلات الفائدة ،لأن هذا الأمر سوف يحتاج أن يجتاز الاقتصاد اختبارات مختلفة أكثر صرامة إلى حد كبير.

قلصت تلك التصريحات من احتمالات قرب رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ،عديد البيانات الاقتصادية من واشنطن ، عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال آب/أغسطس ،وحول وتيرة نمو قطاع الصناعات التحويلية خلال نفس الشهر ،البيانات السلبية سوف توسع الخسائر الحالية للعملة الأمريكية.

يصدر بحلول الساعة 12:15 غرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع إضافة 640 ألف وظيفة جديدة خلال آب/أغسطس بالمقارنة مع إضافة 330 ألف وظيفة فى تموز/يوليو.

وتصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 58.5 نقطة خلال آب/أغسطس من مستوى 59.5 نقطة فى تموز/يوليو.