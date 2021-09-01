شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 3 أسابيع بقيادة قطاع السفر والترفيه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ،وقاد الارتفاعات قطاع السفر والترفيه ، فى ظل انحسار المخاوف حول تفشي انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا فى أوروبا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.6% حتى الساعة 11:25 بتوقيت غرينتش ،وسجل مستوي 475.13 نقطة الأعلى منذ 13 آب/أغسطس الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بحوالي 0.4% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

على صعيد جلسات شهر آب/أغسطس المنصرم ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنحو 2.0% ، فى سابع مكسب شهري على التوالي ، بفضل موسم إعلان أرباح قوية للشركات والبنوك الأوروبية خلال الربع الثاني من هذا العام.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.0% ، فى ظل انحسار مخاوف انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا فى أوروبا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأكثر من 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوى قياسي جديد عند 4,537.36 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.9% ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.2% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.9 %.