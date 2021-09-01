شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب أعلى مستوى فى 4 أسابيع بفضل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفضل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، قبل صدور عديد البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,817.02$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,812.14$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,809.27$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، بعد انخفاضه فى اليوم السابق بنسبة 0.4% ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,823.30$ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء قرابة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى نحو شهر عند 92.46 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والتي قلصت من احتمالات قرب رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات، يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عديد البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ،عن وظائف القطاع الخاص خلال آب/أغسطس ،وعن قطاع الصناعات التحويلية خلال نفس الشهر ،البيانات الضعيفة سوف تقلص تلك الاحتمالات ،وتوسع من الخسائر الحالية للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 1.46 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,000.26 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 9 نيسان/أبريل 2020.