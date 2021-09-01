شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف فى سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات البنوك، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.33 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.96 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع، وشهد الدينار تراجع طفيف في البنك المركزي.

وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليثبت سعره فى البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى ثبت عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.92 جنيه للشراء.

52.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.33 جنيه للشراء

52.30 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.33 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس

52.00 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.31 جنيه للشراء.

52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.46 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.26 جنيه للشراء.

52.36 جنيه للبيع.