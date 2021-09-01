شكرا لقرائتكم خبر عن "سلامة الغذاء": زيادة الصادرات الغذائية لـ3.46 مليار جنيه هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن ما تم تحقيقه فى الصادرات الغذائية سواء طازجة خضار وفاكهة أو المصنعات الغذائية أعلى من أى سنة قبل ما تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء الرقابة على الصادرات الغذائية.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن حجم الصادرات الغذائية زاد إلى 3.46 مليار جنيه هذا العام، بينما كانت الصادرات قبل ذلك لم تتعد 3,1 مليار جنيه، موضحا أن الدول الأجنبية عندما تجد أن دولة لديها نظام قوى تستورد منها الكثير من السلع.

وأوضح رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هناك 500 مفتش جديد انضم للهيئة، وهناك 7 ساعات في اليوم تدريب على كافة أنشطة الهيئة، وهناك تدريب جيد على التشريعات الخاصة لسلامة الغذاء للمفتش في الهيئة، بجانب أسلوب رقابة قوى.