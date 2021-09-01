شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتوصيل خدمات الإنترنت لـ40 موقعا ومتحفا أثريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع بعض قيادات الوزارتين لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين، فى نوفمبر الماضى، وللتأكد من سير العمل وفقا للخطة الزمنية المحددة والعمل على تذليل العقبات التى قد تواجه إتمام التنفيذ.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات التى تهدف الى تطويع التقنيات الحديثة من أجل تطوير وتنمية قطاع السياحة؛ ومنها تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال استخدام التقنيات الحديثة.



وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع

كما تم استعراض بحث إمكانية توصيل خدمات الإنترنت إلى 40 موقعا ومتحفا أثريا مفتوحين للزيارة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والسائحين، بالإضافة إلى ما تم إنجازه فى مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام الوزارة وتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار في إطار تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية.

وحضر الاجتماع غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية، ومساعدي وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والشؤون الفنية ومستشار وزير السياحة والاثار للتحول الرقمى، وعدد من قيادات الوزارتين.