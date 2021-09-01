شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الصناعات الغذائية لروسيا ترتفع 59 % لتسجل 39 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس إن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية إلى الأسواق الروسية ارتفعت خلال الفترة "يناير-يوليو" بنحو59% لتبلغ ما قيمته 39 مليون دولار مقابل 24 مليون دولار خلال نفس الفترة من2020.

ولفت إلى أن روسيا تحتل المرتبة 21 في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية 7 شهور بنسبة 1.6% من إجمالي صادرات القطاع.

وجاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري اليوم تحت عنوان"النفاذ إلى السوق الروسي.

وأوضح أن أهم صادرات الصناعات الغذائية إلى روسيا خلال 7 شهور تتمثل في "الفراولة المجمدة" والتى استحوذت على 42% من إجمالي الصادرات بما قيمته16 مليون دولار، تلاها صادرات"الخضر المجمدة" مستحوذة على 28% من إجمالي الصادرات بما قيمته 11مليون دولار، تلاها "البذور والأثمار الزيتية" بنحو 4 ملايين دولار مستحوذة على 11% من إجمالي الصادرات.

وأضاف أن صادرات مصر من "الجبن الأبيض" إلى السوق الروسي خلال 7 شهور من 2021 بلغت نحو مليوني دولار مستحوذة على 5% من إجمالي الصادرات، تلاها كلا من صادرات المواد الزلالية" و"البسكويت" و"الفواكه المجمدة" بما قيمته مليون دولار لكلا منهم، وبلغت صادرات"الفواكه المجففة" و"البصل المجفف" نحو نصف مليون دولار لكل منهما،فيما بلغت صادرات"الخضار المخلل" نحو 300 ألف دولار.