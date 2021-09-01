شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الملابس الجاهزة توقع برتوكولا لتدشين منصة إليكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات تدشين أكبر منصة الكترونية تضم كل تخصصات مصانع الملابس الجاهزة والمفروشات، وذلك من خلال بروتوكول بين الغرفة، ومجموعة جاهز لخدمات التسويق الالكتروني.

وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن إطلاق البوابة الالكترونية يعد نقلة نوعية في صناعة الملابس الجاهزة في مصر واليات تسويق منتجاتها، حيث ستكون البوابة نافذة للمصانع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لعرض وتسويق المنتجات.

وأضاف أنه سيتم الاعتماد على آليات تسويقية مبتكرة تتوافق مع أحدث التكنولوجيات، وسوف تعمل المنصة الجديدة على عرض منتجات المصانع وربطها بالمنصة الالكترونية الخاصة بكل مصنع.