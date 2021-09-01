شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس شركة هواوي العالمية لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السيد هو تاو نائب رئيس شركة هواوي العالمية، والوفد المرافق له، بحضور أحمد كمالي نائب الوزيرة، خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث سبل التعاون حول توطين التكنولوجيا ورفع كفاءة الشباب والنساء من خلال التدريب اللازم.

وخلال الاجتماع استعرضت هالة السعيد مجالات عمل الوزارة بداية من وضع ومتابعة الخطة الاستثمارية مرورًا بالوحدات المتخصصة ومنها وحدة الاقتصاد الكلى، ووحدة الحسابات القومية، ووحدة التنمية المستدامة، ووحدة سياسات سوق العمل، والجهات التابعة للوزارة وعلى رأسها معهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومعهد الحوكمة والتنمية المستدامة وكذلك مركز البنية المعلوماتية والتغيرات المكانية وكما استعرضت السعيد مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة وكذلك مجالات عمل الصندوق السيادي واستراتيجيته في بناء شراكات مع القطاع الخاص .

وأكدت السعيد خلال اللقاء أن مصر لديها اهتمام كبير بعملية التحول الرقمي ورقمنه وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة وأن ذلك لن يتحقق ألا بامتلاك أحدث التكنولوجيا العالمية وبناء شراكات مع كبرى الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، مؤكدة حرص مصر على الاستثمار في العنصر البشرى ومنح الشباب أفضل الفرص للتدريب والتعليم في مجال التكنولوجيا.

ومن جانبه قال هو تاو، نائب رئيس شركة هواوي العالمية، إن الشركة تعتبر مصر مركزًا رئيسيًا لعملياتها في شمال إفريقيا، الأمر الذي تم ترجمته في صورة الالتزام الكامل بالتعاون مع الحكومة المصرية متمثلة في كل الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة لتشمل قطاعات متنوعة بما في ذلك المشاركة في تطوير البنية التحتية ومجالات الذكاء الاصطناعي والسحابة فى إطار رؤية مصر لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية.

وأضاف هو تاو أن هواوي تتطلع للعمل مع وزارة التخطيط من خلال التعاون في تحديث رؤية مصر 2030 من خلال مشاركة قصص النجاح والتجارب، إضافة إلي تمكين المرأة وتنمية قدراتها في مجال الابتكار التكنولوجي ولتكون قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي.

وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل التعاون بين وزارة التخطيط وشركة هواوى العالمية وتعميق العمل على ملفات توطين التكنولوجيا في مجالات متنوعة، ورفع كفاءة الشباب والنساء من خلال التدريب لمساعدتهم للحصول على فرص مناسبة من الوظائف اللائقة، وذلك من خلال الفرص والمشروعات التدريبية التي توفرها هواوى في مصر.