شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اليورو في مصر اليوم الأربعاء 1-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-9-2021، تباين ملحوظ أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.43جنيه للشراء، و18.58 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.42جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.46جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، مصحوبا بتغيرات وضع العملات في الأسواق الدولية خاصة الدولار واليورو.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.50 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.43 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

18.43 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.42 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.46 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.45 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.48 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.