شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 7 شركات 10 آلاف جنيه لعدم إرسال القوائم المالية الربع سنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، توقيع التزام مالى على الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 25 ألف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 و 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 و64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي 10 آلاف جنيه على 7 شركات جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، القلعة للاستشارات المالية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، جولدن بيراميدز بلازا، نايل ستي للاستثمار، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك فى ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركات مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة طبقًا لقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس، وذلك لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2021 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وفي نفس الوقت قررت لجنة القيد، منح 6 شركات مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة المقررة بأحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وطبقا لأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وهي أجواء للصناعات الغذائية – مصر، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، التعمير والاستشارات الهندسية، أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون، دايس للملابس الجاهزة.

وقررت اللجنة، إنذار شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي لإرسال القوائم المالية النصف سنوية المجمعة بحد أقصى 2 سبتمبر الجاري، وعلى أن توافى الشركة البورصة بالقوائم المالية المستقلة بحد أقصى 23 سبتمبر الجاري.