شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات الجملة اليوم.. الطماطم تتراوح بين 2-5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار جميع أصناف الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 1-9-2021 ، حيث تراوحت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا الخضراء 10-25 جنيها، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيها الكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الليمون 4-7 جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار الطماطم بين 2-5 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الكوسة بين 2-5 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى بين 2.5-5 جنيهات، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والبامية 5-9 جنيهات للكيلو أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.