شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر أغسطس الماضي، بقيمة تداول بلغت 20.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 18.7%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 8.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 7.3%.

وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 7.3 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.6%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 5.6 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.1%، وفي المركز الخامس شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 5.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.8%.

وجاء في المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 4.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.2%، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 3.8 مليار جنيه بنسبة 3.4%، وحل في المركز الثامن شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 3 مليارات جنيه بنسبة 2.7%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا اتش سي لتداول الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 2.6 مليار جنيه، و 2.4 مليار جنيه، بنسبة 2.4%، 2.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 121.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس، فى حين بلغت كمية التداول نحو 13.73 مليار ورقة منفذة على 1.339 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 64.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.987 مليار ورقة منفذة على 797 ألف عملية خلال جلسات يونيو الماضي.