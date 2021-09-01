شكرا لقرائتكم خبر عن سعر طن الحديد اليوم الأربعاء يتراوح بين 14300-14700 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار حديد التسليح والأسمنت بجميع أصنافهما اليوم الأربعاء 1-9-2021 وفقا للتسعيرة الرسمية بالسوق المحلى.

وتراوحت أسعار حديد التسليح بين 14200- 14600جنيه للطن تسليم أرض مصنع في حين تراوح سعر المستهلك بين 14300-14700جنيه للطن.

وسجلت أسعار طن الأسمنت البورتلاندي الأسود تتراوح 880- 1100 جنيه تسليم أرض مصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250جنيها للطن، واستقر سعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك.

واستقرت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.