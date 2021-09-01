شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 3حضانات نموذجية جديدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة سكان "حدائق أكتوبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه جارٍ تشغيل 3 حضانات نموذجية جديدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة سكان المدينة، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم مقار الحضانات لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على توفير كافة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين لا سيما بالمناطق الحديثة.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنه سيتم تشغيل حضانة منطقة الـ1185 عمارة إسكان اجتماعي، وكذا تشغيل حضانة بمنطقة ابني بيتك 3، وحضانة بمنطقة الـ 247عمارة إسكان اجتماعي خلال هذا الشهر.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم أيضاً تسليم حضانتين لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقتي 207 عمارات و228 عمارة بمشروع سكن مصر وسيتم تشغيلهما في أقرب وقت، مشيراً إلى أنه تم تسليم مباني الحضانات تحت إشراف المهندس ياسر عبدالحليم، نائب رئيس الجهاز للإسكان، ومسئولى الإدارات المختصة بالجهاز.