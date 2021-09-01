شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 4 أسابيع والأنظار على بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس، يأتي هذا الارتفاع بفعل تزايد احتمالات قرب قيام المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية فى أوروبا ،ويترقب المستثمرين عديد البيانات الهامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة جديدة حول توقيت تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

زاد اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى 1.1817$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1808 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1793$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.1845$ ، بعد بيانات قوية عن أسعار المستهلكين فى أوروبا.

قفزت أسعار المستهلكين فى آب/أغسطس بأسرع وتيرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، لتسجل ارتفاعا بلغ 3.0% ،أفضل من متوسط توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 2.7% ،وسجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 2.2% فى تموز/يوليو.

زادت تلك البيانات من الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى أوروبا ،والتي قد تجبر المركزي الأوروبي على البدء قريبا فى تقليص برنامج شراء السندات ورفع أسعار الفائدة الأوروبية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء قرابة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى نحو شهر عند 92.46 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والتي قلصت من احتمالات قرب رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات، يترقب المستثمرين هذا الأسبوع، عديد البيانات الهامة عن سوق العمل الأمريكي، البداية اليوم مع صدور الوظائف الجديدة التي أضافها القطاع الخاص خلال آب/أغسطس ، البيانات القوية سوف تعزز تلك الاحتمالات وتدعم ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.