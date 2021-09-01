شكرا لقرائتكم خبر عن "باتك" تمدد اتفاقية الاستحواذ على 35.8% من رأسمال شركة حلول المدن الذكية لمدة شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن تمديد اتفاقيه بيع وشراء حصص بينها وبين شركة الوقوف الذكي القابضة (البائع) وذلك لاستحواذ على 35.8% من رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بمقابل نقدي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأربعاء، بأن التمديد سيكون لمدة شهر تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر الجاري، علماً بأن مدة الاتفاقية كانت أربعة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقيه شراء الحصص في 13 أبريل الماضي.

وكانت باتك قد أعلنت، في أبريل الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الوقوف الذكي القابضة وذلك للاستحواذ على نسبة 34.4% من حصص شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات والتي تشكل ما نسبته 86% من حصص شركة الوقوف الذكي القابضة في الشركة وذلك بمقابل نقدي.

والجدير بالذكر بأن شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات والحلول المتطورة للمدن لتكون مصنفة كمدن ذكية وفقاً للتقنيات السبع التي صنفها البنك الدولي للمدن الذكية، ولمواكبة التقدم العالمي في هذه الصناعة وتطبيقه في المدن السعودية.

وتأتي هذى الصفقة استمرارا للتوجه الاستراتيجي لشركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية الذي يهدف الى دعم خططها وتوسعاتها ورفع حجم استثماراتها المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن باتك حققت صافي أرباح بلغ 3.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر بلغت 7.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% حيث بلغت الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني من عام 2021م مبلغ 108.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 98.1 مليون خلال الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 90.7 ألف ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 10.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.