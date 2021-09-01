شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك بلس" ترفع توقعها لنمو الطلب على النفط لـ 4.2 مليون برميل في 2022 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عدلت مجموعة أوبك بلس لمنتجي النفط بزيادة توقعها للطلب على الخام في 2022 قبيل اجتماع يُعقد اليوم الأربعاء في الوقت الذي تواجه فيه المجموعة ضغوطا من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع للمساهمة في دعم الاقتصاد العالمي.

ورفع خبراء اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك بلس" توقعاتهم لنمو الطلب على النفط في 2022 إلى 4.2 مليون برميل يوميا من تقدير سابق عند 3.28 مليون برميل يوميا، بحسب وكالة رويترز.

وأمس، أشار مصدر في أوبك+ إلى أن اللجنة الفنية المشتركة، تتوقع أن تكون المخزونات أقل من متوسطها للأعوام 2015 إلى 2019 حتى مايو 2022 وليس يناير 2022.

وتتوقع اللجنة الفنية المشتركة بأوبك+ أن تظل سوق النفط في عجز يبلغ 0.9 مليون برميل يوميا هذا العام، لكنها ستسجل فائضا 2.5 مليون برميل يوميا في 2022 مع زيادة المجموعة للإنتاج.

واجتماع الأربعاء سيبقي على الأرجح على الخطة دون تغيير على الرغم من ضغوط من الولايات المتحدة لضخ المزيد من النفط.

وارتفعت، أمس الأربعاء، العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 71.70 دولار للبرميل، وذلك بعد أن فقدت 42 سنتا أمس الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات أو 0.1% لتبلغ 68.57 دولار بعد تراجعها 1% أمس الثلاثاء بفعل توقعات انخفاض الطلب بعد إغلاق ست من المصافي في لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار أيدا.