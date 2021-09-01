شكرا لقرائتكم خبر عن طرح حصة في "أكوا باور" بمليار دولار الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقترب شركة أكوا باور إنترناشيونال السعودية من الإعلان عن طرح عام أولي لجمع أكثر من مليار دولار، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

ويقدّر الطرح قيمة الشركة بنحو 10 مليارات دولار أو أكثر. وقالوا إنه قد يتم إصدار الإعلان في أقرب وقت هذا الأسبوع، بحسب موقع قناة "العربية".

بينما تدير أكوا باور العديد من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي، تخطط الحكومة السعودية لجعلها المحرك الرئيسي لمشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الخضراء في المملكة.

وتعتبر أكوا باور جزءا من تحالف، إلى جانب شركة إير برودكتس آند كيميكالز AirProducts and Chemicals التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، لتطوير مصنع بقيمة 5 مليارات دولار سيُصدر الهيدروجين الأخضر من مدينة نيوم، كما أنها تبني مشروع طاقة متجددة لشركة البحر الأحمر للتطوير بالمملكة.

ورفع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية حصته في أكوا باور إلى 50% العام الماضي. وكشفت المصادر، أن صندوق الاستثمارات العامة قد لا يبيع حصته في الطرح العام الأولي.

وستكون الصفقة المقدر قيمتها بمليار دولار واحدة من أكبر عمليات الإدراج في المملكة وتأتي في وقت تجدد شهية المستثمرين للعروض الجديدة.

ومؤخرا، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" طرح (81,199,299) سهماً للاكتتاب العام تمثل 11.1% من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وقالت الهيئة في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، إن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.