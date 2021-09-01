الاقتصاد

استقرار أسعار الذهب في السوق الفورية

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الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب مستثمرين تقرير الوظائف الأمريكية لاستقاء دلائل بشأن التوقيت المحتمل لبدء مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص إجراءاته التحفيزية بسبب الجائحة.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1815.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن النفيس في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1817.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ولكنه يحوم قرب أقل مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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