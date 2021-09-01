شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 4 شركات 40 ألف جنيه لمخالفتها المادة 38 من قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، فرض التزام مالي على 4 شركات وهي راية القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، مستشفى النزهة الدولي، العربية للمحابس، بقيمة 10آلاف جنيه لكل منها يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركات بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركات على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة لهم، وذلك لعدم التزامهم بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركتي بالم هيلز للتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.

وفي الوقت نفسه قررت اللجنة، مخاطبة شركات جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، أميرالد للاستثمار العقاري، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، لمراعاة أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا عند إرسال نموذج تقرير مجلس الإدارة وهيكل المساهمين.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.