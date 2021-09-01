شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الكيلو بين 27- 29 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” اسعار الدواجن والبيض في السوق المحلى اليوم الأربعاء 1-9-2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية.

وسجلت الدواجن البيضاء 23-24 جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 27-29 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 43 جنيها.

وتراوحت أسعار البيض الأبيض بين 36-37 جنيها للكيلو سعر المزرعة، في حين تراوح سعر المستهلك 40-42 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 38-39 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها.