شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 1-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى اليوم الرابع 1-9-2021، ثباته أمام الجنيه المصرى، خلال بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى استقر أيضا عند سعر 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع ، وذلك كما كانت أسعاره بالأمس.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، فاستقر كلا من سعر الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى، فى حين انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.46 جنيه للشراء، 21.64 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.49 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.